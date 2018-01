Região de Águeda | edição da semana – n.º 993

A edição da semana do Região de Águeda destaca a visita do secretário de Estado da Proteção Civil a Águeda, com o município da oferecer garantias para manter do GIPS – Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro – da GNR junto ao aeródromo municipal do Casarão e adequar a antiga escola primária de Macinhata do Vouga para a área administrativa e de comando.

O Região de Águeda destaca ainda a sessão da Assembleia Municipal que aprovou o orçamento e as grandes opções do plano da câmara de Águeda para 2018, com críticas da oposição sobre o investimento nas freguesias.

O encerramento da estação dos CTT nas Barrosinhas, consumada na semana passada, é outro tema em destaque, bem como a eleição de José Vidal para a presidência do PS/Águeda e das eleições na ACOAG, com duas listas concorrentes.

O Região de Águeda destaca ainda a ARCOR, que comemorou 39 anos com “objetivos ambiciosos”, a problemática do rio Cértima e a preocupação da Junta de Fermentelos com o cemitério lotado.

A edição do Região de Águeda está disponível nas versões e-paper e impressa.