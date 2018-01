Região de Águeda | edição da semana – n.º 994

A edição da semana do Região de Águeda destaca as eleições nos Bombeiros de Águeda e na ACOAG e o concerto de aniversário do Conservatório de Música de Águeda, um alfobre de talentos, que lotou o Centro de Artes de Águeda.

Na Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Águeda, Manuel São Bento e José Carlos Santos são candidatos à presidência nas eleições que devem ser marcadas para março. Na ACOAG – Associação Comercial de Águeda – Bruno Almeida e Oscar Cunha Velho são os dois candidatos às eleições já marcadas para 15 de fevereiro.

O Região de Águeda destaca ainda a ameaça do trabalho social desenvolvido pelo Banco de Leite do Lions Clube de Águeda com o corto no apoio governamental e as obrigações que os proprietários têm que cumprir com a limpeza dos terrenos, até ao dia 15 de março, para evitarem pesadas multas.

Em Lamas do Vouga, um homem caiu a um poço de 10 metros, escapando praticamente ileso. O Região de Águeda conversou com a pessoa, que não ganhou para o susto.

