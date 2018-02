Região de Águeda | edição da semana – n.º 995

A edição da semana do Região de Águeda destaca a entrevista ao novo presidente da comissão política concelhia do PSD/Águeda e a poluição no Rio Cértima, com a Agência Portuguesa do Ambiente a assumir que identificou dois agentes poluidores nos concelhos de Mealhada e Anadia e que procedeu a contraordenações.

As eleições na ACOAG e nos Bombeiros de Águeda são assuntos desenvolvidos no interior, no primeiro caso com a possibilidade dos associados com as cotas em atraso poderem votar a gerar críticas.

O mérito premiado na Escola Secundária Marques de Castilho, com a publicação dos 94 alunos distinguidos, e as eleições nas comissões políticas concelhias do PS e do CDS/PP, presididos agora por José Vidal e Pedro Vidal, são assuntos em destaque na edição do Região de Águeda – que assinala ainda duas aniversariantes centenárias em Valongo do Vouga e Castanheira do Vouga.

O Agitágueda reconhecido como um dos melhores festivais do mundo, recebendo por isso o selo distintivo, é outro título na primeira página da edição 955 do Região de Águeda.

