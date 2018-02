Região de Águeda | edição da semana – n.º 996

A edição da semana do Região de Águeda destaca a situação em que se encontram as residências universitárias: a obra foi lançada há um ano e devia estar concluída este mês de fevereiro mas ainda nem sequer arrancou. De acordo com a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda (ESTGA), a situação cria dificuldades “severas”.

O Região de Águeda destaca ainda as eleições da ACOAG – Associação Comercial de Águeda – que se realizam esta quinta-feira, com duas listas e polémica à mistura. Óscar Cunha Velho denuncia “eleições viciadas” e Bruno Almeida responde com “dinamização” relativamente à apresentação de uma centena de associados e à forma como foi feito o procedimento. O Região de Águeda publica ainda entrevistas com os candidatos.

A visita de alunos da Escola Secundária Marques de Castilho à Assembleia da República, ao Centro de Informação Europeia Jacques Delors e ao Espaço Público Europeu foi acompanhada pelo Região de Águeda, que publicou uma reportagem de duas páginas, incluindo a aula que o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, deu à comitiva aguedense.

A Câmara Municipal de Águeda reuniu com o presidente da CP visando a melhoria do serviço ferroviário na Linha do Vouga, designadamente na ligação de Aveiro ao concelho de Águeda. Novos apeadeiros e horários ajustados à circulação na Linha do Norte foram alguns dos pontos tratados.

Entretanto, a Câmara de Águeda assinou um acordo com o Ministério do Ambiente para realizar um conjunto de intervenções que visam minorar os efeitos das cheias no Rio Águeda. Este é outro dos assuntos destacados na primeira página do Região de Águeda.

A edição da semana do Região de Águeda está disponível nas versões e-paper e impressa.