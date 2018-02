Região de Águeda | edição da semana – n.º 997

A edição da semana do Região de Águeda destaca uma entrevista ao novo presidente da comissão política concelhia do PS/Águeda, José Vidal, e as lixeiras que se acumulam em Pedaçães e Segadães: o lixo amontoa-se em vários locais mas ninguém sabe quem comete estes crimes ambientais.

Outros destaques na primeira página do Região de Águeda para as eleições na ACOAG – a nova direção eleita quer mudança -, para o protocolo social assinado pela Delegação de Águeda da Cruz Vermelha Portuguesa – garantindo acesso a medicamentos a carenciados – e para a presença do Toques do Caramulo na Suécia.

O Região de Águeda destaca ainda os 90 anos do Clube Macinhatense, o concerto em Travassô a favor das obras do novo auditório paroquial e o apuramento dos seniores femininos do GICA para a fase seguinte da 2ª divisão nacional em basquetebol.

A edição do Região de Águeda está disponível nas versões e-paper e impressa.