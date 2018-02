Região de Águeda | edição da semana – n.º 998

A edição da semana do Região de Águeda destaca o impasse criado por questões legais relativamente a propostas da Câmara Municipal de Águeda que deviam ser ratificadas na sessão da Assembleia Municipal desta quarta-feia e entretanto retiradas: a revisão orçamental, os acordos com as juntas ou uniões de freguesia e a parceria com a d’Orfeu.

O Região de Águeda finaliza, nesta edição, a sequência de entrevistas com os novos presidentes das comissões políticas concelhias de Águeda. Depois de Luís Tendeiro (PSD) e José Vidal (PS), é a vez de Pedro Vidal (CDS/PP), que fala em “muitas promessas de favores durante a campanha que estão a ser pagas” pela maioria que governa a Câmara Municipal, do movimento independente Juntos.

O título de campeão nacional do Recreio de Águeda, em corta-mato curto, é destaque do Região de Águeda, sendo a primeira vez que uma equipa do distrito de Aveiro vence coletivamente uma prova deste âmbito.

As bolsas de estudo do Rotary Club de Águeda mereceram uma homenagem pública aos patrocinadores, sendo destacado o envolvimento da sociedade civil no processo de formação de novos valores. É um dos trabalhos de reportagem destacados na primeira página do Região de Águeda.

A edição 998 do Região de Águeda está disponível nas versões e-paper e impressa.