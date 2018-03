Região de Águeda | edição da semana – n.º 999

A edição 999 do Região de Águeda destaca as eleições na Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Águeda, marcadas para 16 de março. José Carlos Santos e Manuel São Bento, candidatos à presidência da direção nas duas listas que se apresentam a sufrágio, apresentam ideias para o futuro.

Entretanto, Jorge Almeida, presidente da Câmara Municipal de Águeda, foi instado a retirar o apoio à lista de Manuel São Bento pelo deputado municipal João Paulo Veiga (PSD). Este é um dos assuntos da mais recente sessão da Assembleia Municipal, amplamente desenvolvida na edição da semana do Região de Águeda.

Destaques de primeira página ainda para a posição da Associação Empresarial de Águeda sobre o encerramento da Via Verde e da Brisa em Aveiro e para a posição da Câmara Municipal de Águeda sobre as residências universitárias, assunto que dominou a sessão solene do dia aberto da ESTGA – Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda.

A edição 999 do Região de Águeda destaca ainda o tornado que causou prejuízos em Á-dos-Ferreiros, a gravação do CD nos 150 anos da Banda Marcial de Fermentelos e o programa completo da Romaria das Almas Santas da Areosa, em Aguada de Cima.

Outro assunto destacado na primeira parte refere-se à posição do PSD sobre a situação de impasse em que se encontra a União de Freguesias de Travassô e Ois da Ribeira e as consequências que já se fazem sentir para os trabalhadores da autarquia, com salários em atraso.

A edição 999 do Região de Águeda está disponível nas versões e-paper e impressa.