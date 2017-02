Região de Águeda | edição da semana – nº. 945

A edição da semana do Região de Águeda destaca a candidatura de Paulo Seara pelo PS à Câmara Municipal de Águeda, tendo e conta a votação verificada na concelhia do partido, ainda sujeita a aprovação distrital e nacional. Dois outros destaques para os 90 anos da Escola Secundária Marques de Castilho e para os 22 anos do Conservatório de Música de Águeda, duas instituições de referência de Águeda.

O Região de Águeda apresenta ainda um trabalho jornalístico sobre o regresso de José Rachão como treinador do Recreio de Águeda, bem como uma entrevista com Mário Jerónimo, reconduzido na presidência da Banda Castanheirense.

Dois casos de política são ainda destacados na primeira página do Região de Águeda: o furto de cobre em Aguada de Cima e um assalto a gasolineira de Assequins com ameaça a funcionário.

A edição do Região de Águeda, com 28 páginas, está disponível nas versões e-paper e impressa.