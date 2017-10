Região de Águeda | edição da semana – nº. 980

A edição da semana do Região de Águeda destaca a tomada de posse na Câmara Municipal e Assembleia Municipal de Águeda, ocorrida esta terça-feira à noite, com a eleição de Brito Salvador para a presidência da assembleia e o primeiro discurso de Jorge Almeida como presidente da autarquia.

O Região de Águeda inclui ainda reportagens das tomadas de posse em todas as freguesias. O procedimento legal foi efetuado em 10 das 11 autarquias de freguesia do município, faltando unicamente a constituição do executivo e da mesa da assembleia de freguesia na União de Freguesias de Travassô e Ois da Ribeira.

A Triangle’s foi inaugurada no parque empresarial do Casarão, anunciando a pretensão de faturar 20 milhões de euros em 2020. O aniversário da Banda Alvarense, que completou 112 anos com homenagens póstumas a figuras importantes da associação, é um dos temas de capa da edição do Região de Águeda.

No desporto, destaque para a visita de uma delegação da Turquia a Águeda, para ver como o ACTIB organiza o mundial de motocross – considerado o melhor em 2017 -, mas também merecem destaque o rali de Águeda no próximo fim-de-semana e o título de vice-campeão nacional absoluto em ori BTT do aguedense João Ferreira, numa prova que decorreu em Valongo do Vouga.

A edição do Região de Águeda está disponível nas versões e-paper e impressa.