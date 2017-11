Região de Águeda | edição de aniversário – n.º 981

A edição de aniversário do Região de Águeda destaca o rali de Águeda, que mexeu com o concelho, batendo o recorde de público. Vítor Pascoal foi o vencedor e o aguedense Miguel Abrantes foi segundo classificado.

Destaques ainda para o impasse na União de Freguesias de Travassô e Ois da Ribeira para a constituição do executivo da Junta de Freguesia; para o aniversário da Banda Marcial de Fermentelos, que está a um ano de completar 150 anos e prepara um programa comemorativo especial para 2018; e para o projeto da marca Famel, à procura de investidores.

A edição do Região de Águeda inclui uma entrevista com Brito Salvador, novo presidente da Assembleia Municipal, que se revela favorável às sessões descentralizadas pelas freguesias e se afirma “expectante” em relação aos muitos membros que iniciam mandato pela primeira vez.

O Região de Águeda evoca ainda José Maria Marques, “o homem que inventava tempo para servir os outros”. Faleceu há 20 anos, fez em agosto de 2017, vítima do acidente de viação em França que envolveu o regresso do Grupo Folclórico da Região do Vouga de uma digressão em Sint Gillis Wass (Bélgica). Deixou o exemplo do seu percurso e obra associativa em várias áreas.

O falecimento de Elser Oliveira, membro do grupo fundador do Região de Águeda, é uma nota de dor numa semana em que o nosso jornal assinala o 19.º aniversário. Esta edição, com 56 páginas, inicia o vigésimo ano de publicação.

A edição da semana do Região de Águeda está disponível nas versões e-paper e impressa.