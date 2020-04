Região de Águeda | edição n. 1107

A edição da semana do Região de Águeda destaca o trabalho efetuado com as cinco bandas filarmónicas do município de Águeda, fonte de dinamismo social e de crescimento cultural nas freguesias e no município. “Como as bandas respondem à covod-19?” é o título de primeira página.

O Região de Águeda dá continuidade ao trabalho desenvolvido sobre os recursos hídricos no concelho. Da conservação à rentabilização e do cumprimento da legislação à educação, há um longo e complexo desafio pela frente. O que se pode fazer para aproveitar a “maior riqueza” do concelho e da região é a equação que nos leva a abordar esta matéria com o habitual espírito livre e responsável.

O troço da Linha do Vouga entre Sernada do Vouga e Oliveira de Azeméis tem os dias contados. Já não há exploração comercial e as automotoras que se deslocam a 10 kms por hora para as oficinas de manutenção da Sernada vão deixar de o fazer em breve, quando forem concluídas as obras de um novo posto de manutenção em Paços de Brandão, já decidido pelo Governo. Suprimindo aqui, suprimindo ali, a Linha do Vouga ficará circunscrita a dois troços: de Espinho a Oliveira de Azeméis na Área Metropolitana do Porto e de Aveiro a Sernada do Vouga ma Região de Aveiro.

O Região de Águeda dá ainda conta da situação da pandemia no concelho e na região, sublinhando o facto de não haver casos positivos nos lares de Águeda. Neste período de confinamento e incerteza, duas mulheres completaram 100 anos. Aconteceu com Rosa Carneiro em Valongo do Vouga e com Arminha Castro em Aguada de Cima.

No futebol e futsal, o Região de Águeda dá destaque à decisão da Associação de Futebol de Aveiro em fazer subir de divisão os clubes posicionados nos lugares de promoção quando os campeonatos foram interrompidos. Fermentelos, então líder da 1ª divisão distrital, e LAAC – ambos promovidos ao campeonato SABSEG – e Valonguense, que liderava a zona sul na 2ª distrital – ao campeonato distrital da 1ª divisão – foram beneficiados com a decisão, que engloba ainda vários clubes do distrito. Sem qualquer descida e com mais subidas do que seria regulamentar, haverá acertos durante as duas épocas seguintes. O Região de Águeda pormenoriza.

A edição da semana do Região de Águeda está disponível nas versões e-paper (digital) e impressa. Veja aqui as condições para a subscrição da edição e-paper/digital.