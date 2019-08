Região de Águeda | edição n.º 1069

A edição da semana do Região de Águeda encerra com Olavo Bilac o ciclo de entrevistas a artistas que têm atuado no Agitágueda, evento que termina no próximo domingo com a atuação do brasileiro Vitor Kley.

Em destaque no Região de Águeda está precisamente o Agitágueda, que transformou Águeda na cidade da cor com a realização do carnaval fora d’oras e do color day. Uma verdadeira multidão deu vida incomum à cidade no passado domingo. O Região de Águeda dá ainda conta da programação prevista para os últimos dias.

A semana, porém, é de luto, com o falecimento de dois autarcas, um ainda em funções (Gil Abrantes) e outro antigo vereador (José Neves dos Santos), e de vários casos de morte súbita e suicídio que consternaram a sociedade aguedense.

Em Barrô, a população protesta contra a poluição no Rio Cértima, uma situação que permanece. No Préstimo, entre Ventoso e a praia fluvial do Alfusqueiro, o nacional de downhill vitoriou atletas da Miranda Factory, empresa aguedense que compete em várias frentes desportivas.

O Região de Águeda destaca ainda, em primeira mão, o prémio que o projeto “emoçao em ação” recebe esta quarta-feira, em Lisboa, por oparte do BPI e da Fundação “la Caixa”. Trata-se de uma ação integrada no enriquecimento curricular de meio milhar de alunos das escolas do município, visando trabalhar a inteligência emocional nas crianças.

A edição da semana do Região de Águeda está disponível nas versões e-paper e impressa.