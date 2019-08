Região de Águeda | edição n.º 1070

A edição da semana do Região de Águeda destaca a concentração na Famel, que inclui uma exposição sobre a antiga empresa de motorizadas, encerrada no início deste século. “Escombros que soltam memórias” e um “turbilhão de sentimentos” foi o que testemunhou o Região de Águeda durante a iniciativa de Os descarrilados, que atraiu milhares de pessoas, no último fim-de-semana, às devolutas instalações.

Outro dos destaques do Região de Águeda vai para a participação de Hugo Costa no mundial de paracanoagem, em agosto. A edição desta semana integra um trabalho jornalístico com o atleta e o seu treinador, dando conta do projeto desportivo de inclusão e das adaptações que têm sido necessárias para conduzir o jovem atleta ao estatuto de alta competição.

A decisão da Assembleia Municipal de Águeda em adiar o dossier sobre o abastecimento de água em Segadães é destaque de primeira página do Região de Águeda, bem como o anúncio do estudo de impacto económico do Agitágueda, que deverá ser conhecido em outubro.

O Região de Águeda apresenta ainda um trabalho com quatro dos oito jovens que estiveram um ano em Águeda, ao abrigo do projeto europeu Erasmus +, dando ainda conta, nesta edição, das reações políticas à poluição no Rio Cértima – assunto que não é de agora, a que o Região de Águeda deu primeira página, mas que está na agenda política em vésperas de eleições.

