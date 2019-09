Região de Águeda | edição n.º 1073

A edição da semana do Região de Águeda destaca a Festa do Leitão, que se realiza em Águeda desta quarta-feira (4 de setembro) a domingo

O ensino está também em foco também nesta edição do Região de Águeda, com um trabalho sobre a nova liderança no Instituto Duarte de Lemos (IDL) e as novidades no regresso à escola de todos os agrupamentos escolares existentes no município de Águeda. Destaque ainda para os alunos premiados na Escola Secundária Adolfo Portela.

No desporto, a primeira vitória do Recreio de Águeda no Campeonato de Portugal (futebol) e a homenagem a Alves Barbosa (ciclismo) são temas em destaque no Região de Águeda desta semana, para além dos jogos de preparação das equipas de futebol do concelho que participam nos campeonatos distritais.

Em primeira página, o Região de Águeda destaca ainda o furto de bens públicos e vandalismo que se tem verificado em Travassô e Ois da Ribeira.

A edição da semana do Região de Águeda está disponível nas versões e-paper e impressa.