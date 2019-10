Região de Águeda | edição n.º 1077

A edição da semana do Região de Águeda destaca a autorização de financiamento, por parte do Governo, para a necessária intervenção no Rio Cértima. O despacho do ministro Matos Fernandes, foi produzido esta segunda-feira.

Outro destaque no Região de Águeda para o trabalho da CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens – de Águeda. Aumentam crianças sinalizadas devido a violência doméstica e faltam meios de transporte e recursos humanos.

O Região de Águeda destaca ainda a prestação de Ana Rita Gomes, ginasta do All4Gym, no campeonato do Mediterrâneo, em representação de Portugal, com três medalhas de ouro alcançadas.

Na página de informação de Fermentelos o leitor do Região de Águeda pode conhecer as semelhanças da freguesia de São Cipriano (concelho de Resende) com a freguesia do município aguedense no que respeita à vivência musical. Em Valongo do Vouga foi apresentada a maqueta da intervenção que a Junta de Freguesia pretende fazer até 2020 no espaço exterior da antiga escola primária de Arrancada.

Nota ainda no Região de Águeda para a última sessão da Assembleia Municipal de Águeda, que terá continuidade esta quarta-feira depois de ter sido interrompida devido à extensa ordem de trabalhos. No período reservado ao público vários munícipes usaram da palavra em tom crítico perante situações que ocorrem em diversos pontos do concelho.

A edição da semana do Região de Águeda está disponível nas versões e-paper e impressa.