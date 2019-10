Região de Águeda | edição n.º 1079

A edição da semana do Região de Águeda destaca Ana Rita Gomes, ginasta do All4gym que recentemente conquistou três medalhas de ouro nos campeonatos do mediterrâneo, na sequência de outros resultados de referência alcançados.

Outro destaque do Região de Águeda direciona-se para a “cidade labiríntica” para a circulação automóvel, na sequência das intervenções de regeneração urbana que se fazem há três mandatos autárquicos consecutivos. O Região de Águeda publica quatro textos de opinião sobre uma temática que vem merecendo preocupação por parte da população.

O projeto da Bela Vista para a construção de árvores de Natal em Águeda (cidade e concelho), para estarem expostas em locais públicos durante a época natalícia, é um desafio daquela instituição social dirigido aos aguedenses que o Região de Águeda destaca na primeira página. Tal como a liderança invicta do Sporting de Fermentelos na 1ª divisão distrital de futebol.

O Região de Águeda destaca ainda a semana cultural em Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão e a visita dos autarcas do concelho à estação de captação de água do Carvoeiro, bem como a detenção de uma carteirista na feira semanal de Águeda.

A edição da semana do Região de Águeda está disponível nas versões e-paper e impressa.