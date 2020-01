Região de Águeda | edição n.º 1093

A edição da semana do Região de Águeda destaca novamente a ligação Águeda – Aveiro e a resposta do ministro Pedro Nuno Santos à deputada do PSD Ana Miguel dos Santos. Águeda fica à espera da “solução” anunciada pelo governante para finalmente resolver uma reivindicação de décadas.

O Região de Águeda publica ainda uma entrevista com Braz da Costa, aguedense que se destaca no mundo da inovação e do desenvolvimento tecnológico, convidado para integrar o painel da sessão de janeiro da iniciativa “EntreTanto”. Também o novo presidente do CENSI, de Aguada de Baixo, concedeu uma entrevista para esta edição do Região de Águeda. A instituição “precisa de atenção e apoio dos pais” – alerta o dirigente, de 31 anos.

A iniciativa da Rodi, empresa de Eixo que é detida por empresários de Águeda, em fixar o salário mínimo em 750 euros, além de outras regalias aos trabalhadores, é destacada pelo Região de Águeda, que deu a notícia em primeira mão na edição online (www.regiaodeagueda.com) e na página do Facebook.

Projetar o futuro, iniciativa do Região de Águeda para que autarcas aguedenses definam os objetivos que se colocam a Águeda e Concelho para a década 20-30, prossegue nesta edição com as opiniões de Jorge Almeida (presidente da câmara eleito pelo Juntos – Movimento Independente), Carla Tavares (ex-deputada pelo PS e membro da assembleia municipal) e Antero Almeida (vereador municipal do PSD).

