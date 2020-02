Região de Águeda | edição n.º 1094

A edição da semana do Região de Águeda destaca a entrevista concedida pelo diretor da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda (ESTGA).

Revelando muita informação, inclusivamente estatística, Marco Costa fala do futuro e dos constrangimentos da escola em Águeda. Novo edifício no campus, novos cursos e derrube de muros, aproximando a escola da cidade, são novidades trazidas pelo diretor da ESTGA, que ainda fala de mobilidade e da residência dos estudantes. Uma entrevista a não perder!

Outro destaque do Região de Águeda é dedicado aos 25 anos do Conservatório de Música de Águeda. Uma instituição formadora, que enriquece a cultura de Águeda e da região, encontrando reflexo no percurso profissional de muitos dos alunos que passaram pelo Conservatório e na qualidade crescente das bandas de música.

O leilão dos equipamentos e outros bens da Miralago – empresa de referência de Águeda, extinta pelo tribunal em dezembro – vai decorrer em 7 de fevereiro. O Região de Águeda dá conta de todo o processo que conduziu à falência da Miralago, detentora da marca de bicicletas Órbita.

A situação do Recreio de Águeda é assunto igualmente em destaque na edição desta semana. Novos treinadores e novos jogadores entraram esta semana, no preciso momento em que a mesma equipa que em novembro se encontrava em 3º lugar no Campeonato de Portugal, desceu a zona de despromoção à 19ª jornada. Somou 15 pontos até à 9ª jornada, fez apenas mais sete nas últimas 10 jornadas.

A edição da semana do Região de Águeda está disponível nas versões e-paper e impressa.