Região de Águeda | edição n.º 1096

A edição da semana do Região de Águeda destaca a petição lançada em defesa da requalificação e modernização da Linha do Vouga. Na Aguieira, a comissão de utentes lançou a iniciativa. O Região de Águeda ouviu o porta-voz do movimento, Vítor Januário.

A nova presidente do Núcleo Associativo de Estudantes da ESTGA – Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda – é entrevistada nesta edição do Região de Águeda. Lara Miranda fala da relação da escola com a cidade mas também de projetos para realizar durante o mandato e dos constrangimentos com os transportes públicos – que define como precários – e o alojamento escasso.

A nova unidade de saúde familiar a construir em Aguada de Cima é um dos temas das freguesias nesta edição do Região de Águeda, que entrevista ainda a maestrina do Orfeão do Paraíso Social de Aguada de Baixo, Inês Moreira, e inclui uma reportagem sobre a conferência de imprensa do “novo” IDL – Instituto Duarte Lemos, na Trofa. O alargamento da “estrada do Vieira”, uma das entradas da freguesia de Fermentelos, é outro assunto.

