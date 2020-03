Região de Águeda | edição n.º 1099

A edição da semana do Região de Águeda destaca o facto dos autarcas das freguesias temerem o encerramento de extensões de saúde. O presidente da Câmara Municipal de Águeda, em sessão da Assembleia Municipal, antecipou um cenário “dramático” por falta de médicos mas assegurou que o Município não concordará com o encerramento de nenhuma unidade.

O Região de Águeda destaca ainda o facto do vereador Paulo Seara ter questionado, em reunião do executivo municipal, a legalidade de várias construções que decorrem na cidade. Outros assuntos aqueceram a reunião, que decorreu em ambiente tenso e com acusações entre vereadores.

A falta de uma licença da GNR impediu que o carnaval de Macinhata do Vouga saísse à rua. Esta é uma das notícias das freguesias, que assinalam ainda a inauguração da praça de São Pedro em Valongo do Vouga.

