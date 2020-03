Região de Águeda | edição n.º 1101

A edição da semana do Região de Águeda dá destaque ao período sensível que marca a atualidade. Com uma mensagem que resume o momento: “Responsabilidade sem pânico”.

Com uma fotografia de capa de um dos mais antigos estabelecimentos comerciais da cidade de Águeda, com uma mensagem simples, escrita à mão, “para o bem de todos, atendimento à porta. Obrigado”. Não interessa o design nem a imagem; o importante é a mensagem e o seu conteúdo, simples e direto, que traduz o que se está a passar na última semana.

Porém, a edição do Região de Águeda apresenta outros conteúdos para além do Covid-19. A atualidade associativa e autárquica continua a merecer destaque, bem como os projetos de cidadania que vão mobilizando Aguedenses por todo o mundo. Nesta edição, o Região de Águeda apresenta entrevistas com os dois jovens que protagonizaram uma aventura solidária no deserto de Marrocos e com Paulo José Neto, maestro do Orfeão de Águeda. Coletividade centenária que tem uma digressão agendada à Islândia em junho.

Um dos assuntos municipais tem a ver com o AgitÁgueda, cuja edição de 2020 está já a ser abordada nas reuniões do executivo municipal devido ao surto do Covid-19.

Esta edição do Região de Águeda faz o ponto da situação em todas as freguesias do concelho de Águeda e, no desporto, aborda a incerteza quanto à conclusão dos campeonatos na atual época desportiva.

A edição do Região de Águeda está disponível nas versões e-paper e impressa.