Região de Águeda | edição n.º 1102

Com um “Bravo Águeda!”, a edição da semana do Região de Águeda destaca o comportamento preventivo adotado pela esmagadora maioria da população, chamando todavia a atenção para o facto de estarmos apenas no início da ameaça Covid-19 e de ser necessário manter todas as medidas preventivas.

O Região de Águeda procurou saber quais são os serviços de apoio existentes nas freguesias tendo como destino os idosos, durante o período em que vigora o estado de Emergência. A edição conta ainda com noticiário dedicado ao Covid-19, incluindo informação sobre os serviços que se relacionam com o dia-a-dia dos cidadãos.

O Região de Águeda apresenta um trabalho desenvolvido com a educadora de infância Gisela Dias sobre a melhor forma de (sobre)viver em família durante este período de recolhimento, sublinhando as imensas oportunidades que se abrem nesta fase para se ser família.

O presidente do Recreio de Águeda, Rui Anjos, justifica ao Região de Águeda a marcação de uma assembleia geral para 31 de março. A caminho do centenário – faltam quatro anos – o clube aguedense quer saber com aquilo que conta para clarificar o seu futuro. O dirigente faz uma análise aos últimos anos do clube e, particularmente, ao seu trabalho e aos que o rodeiam mais diretamente, abrindo as portas a um novo modelo de gestão desportiva.

A ABIMOTA revelou que a procura de bicicletas e componentes tem registado um aumento junto das empresas portuguesas do setor com a atual pandemia.

