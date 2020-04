Região de Águeda | edição n.º 1104

A edição da semana do Região de Águeda destaca o momento por que passam as IPSS do município neste tempo de pandemia e quando aumentam casos positivos por Covid-19 pelo país. As instituições particulares de solidariedade social desdobram-se para poder desempenhar convenientemente o seu papel, verdadeiramente insubstituível na sociedade.

Para vencer o inimigo invisível, as IPSS estão sob forte pressão para que possam proteger utentes, prestar assistência social e corresponder ao desafio da sustentabilidade – que as vem preocupando muito antes da Covid-19 ter condicionado as nossas vidas.

Há, do dirigismo aos/às colaboradores/as, exemplos de tenacidade e de voluntariado, que mais não são que o respeito pelo outro, pelo bem-estar e pela vida do outro.

As IPSS precisam de ajuda para poderem ajudar. São elas, por tudo quanto têm feito no dia-a-dia, um pilar social decisivo no nosso meio.