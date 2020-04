Região de Águeda | edição n.º 1105

“Amor em tempos de pandemia” é o título da manchete da edição da semana do Região de Águeda. Uma vida inteira comemorado juntos, o aniversário de uma octagenária foi desta vez assinalado com uma visita do marido a uma IPSS, com um vidro a separar o casal. Sinal dos tempos…

A edição do Região de Águeda revela as três primeiras IPSS do concelho de Águeda cujos utentes vão ser testados para despistagem da covid-19 – Centro Social de Belazaima do Chão, AFA de Fermentelos e Os Pioneiros de Mourisca do Vouga e aborda o momento atual, com vasta informação útil sobre a pandemia e a situação nas freguesias.

Nas Talhadas não há casos positivos de covid-19, com o Região de Águeda a revelar ainda as duas freguesias do município de Águeda – Préstimo e Macieira de Alcôba – também sem casos oficialmente reconhecidos.

No futebol, o Recreio de Águeda reúne esta quarta-feira com a Federação Portuguesa de Futebol para definição do futuro do Campeonato de Portugal. As decisões federativas futuras, que resultam de uma primeira decisão de concluir desde já a prova 2020/21, poderão influenciar as subidas de divisão de Fermentelos e Valonguense, líderes das 1ª e 2ª divisões distritais à data da interrupção dos campeonatos da Associação de Futebol de Aveiro.

O AgitÁgueda continua a dominar as reuniões do executivo municipal em Águeda, a par das medidas municipais tomadas face à pandemia. A Câmara Municipal de Águeda adia uma decisão definitiva para junho.

A edição do Região de Águeda fala ainda de uma Páscoa contida. Está acessível nas versões e-paper e impressa.