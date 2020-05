Região de Águeda | edição n.º 1108

A edição da semana do Região de Águeda dá voz aos autarcas de freguesia sobre os dois meses de confinamento obrigatório e às escolas do município sobre o momento atual da educação, devido ao estado pandémico originado pelo novo coronavírus

Fazendo o balanço dos dois meses de confinamento, os presidentes da sjuntas e uniões de freguesia alertam para dificuldades nas famílias e destacam ainda o sentido cívico das populações. O Região de Águeda dedica três páginas a esta matéria.

Na educação, as escolas secundárias da cidade questionam o regresso ao ensino presencial, marcado para 18 de maio. O Região de Águeda fala das dificuldades que o ensino à distância está a originar nas escolas do município, na adaptação dos professores e dos alunos, da ausência de material informático – equipamento que não chega a todos os alunos – para o ensino à distância, das perguntas que ficam sem respostas e da questão dos transportes escolares.

O ponto da situação da covid-19 no município é atualizado, como tem sido habitual nas edições do Região de Águeda, não se tendo verificado novos casos no município nos últimos dias. Na atualização dos números há ainda um acerto, uma vez que existiam casos atribuídos erradamente a Águeda.

Entretanto, um centro de investigação de uma fundação holandesa vai estudar o Rio Águeda e a problemática das cheias. O objetivo é aumentar a capacidade de retenção das águas a montante da cidade.

O Recreio de Águeda vai reunir esta quinta-feira em assembleia geral para abordar novas soluções para o futuro. SAD ou SDUQ? Ou nem uma coisa nem outra? Vão ser adotadas medidas de segurança no Cine-Teatro São Pedro, devido à situação com a covid-19, como uso de máscara obrigatório (disponibilizadas no local), álcool gel e espaçamento entre os participantes nas reuniões. Na ocasião vai ser homenageado o “Pelé do Recreio”, falecido em período de confinamento obrigatório. Carlos Alberto Guerra, de 78 anos, foi vítima de doença súbita.

A edição da semana do Região de Águeda está disponível nas versões e-paper e impressa.