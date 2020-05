Região de Águeda | edição n.º 1110

As autarquias prestam contas no combate à covid-19. Das freguesias ao município de Águeda a edição da semana do Região de Águeda desenvolve o tema, com intervenções dos autarcas, questionados pelo nosso jornal.

A Câmara de Águeda revelou números – cerca de 800 mil euros em medidas de apoio contabilizadas até esta segunda-feira – e os presidentes de junta dizem o que têm feito na ajuda às populações. Um trabalho do Região de Águeda, que continuar a vincar bem a sua proximidade editorial às freguesias.

Outro assunto desenvolvido pelo Região de Águeda é referente ao diferendo entre a Socibeiral e o município de Águeda, devido à instalação de uma central de betão no parque empresarial do Casarão. A empresa reclama uma indemnização de 750 mil euros.

Os tiros e facadas numa rixa em via pública ocorrida em Macinhata do Vouga é outro destaque na edição do Região de Águeda, que aborda ainda o dossier da água pública em Segadães. A Câmara Municipal de Águeda voltou a escrever à União de Freguesias de Trofa, Segadães e Lamas do Vouga, sublinhando a ilegalidade da situação atual.

