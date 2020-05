Região de Águeda | edição n.º 1111

A edição 1111 do jornal Região de Águeda destaca o setor das duas rodas e a pretensão de dirigentes e empresários verem as motas e as bicicletas como solução para a mobilidade dos cidadãos. Trata-se de uma edição especial sobre a temática, que inclui uma visão sobre o setor automóvel e o contributo da variante do IC2 a Águeda para a redução da sinistralidade rodoviária.

O Região de Águeda destaca ainda na primeira página a deliberação do órgão de jurisdição da distrital do PSD sobre a impugnação das eleições para a concelhia de Águeda, que levou à suspensão do mandado dos membros eleitos para a Assembleia Municipal. Estes discordam mas acatam a decisão, que ‘chumbou’ a impugnação.

As obras inauguradas em Castanheira do Vouga e em Belazaima do Chão, vencedores no orçamento participativo municipal, são alvo de uma reportagem do Região de Águeda. Tanques para auxiliar no combate a incêndios e uma escadaria para o cemitério foram os investimentos realizados pela União de Freguesias de Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão na sequência da delegação de competências para o efeito da Câmara Municipal de Águeda.

O feriado municipal em Águeda será na próxima segunda-feira. Este ano, coincidindo com o dia da criança, o município preparou um programa especial – nas redes sociais e não presencialmente – com um convite para um pedipaper digital em família. Pode saber o que está previsto através da edição 1111 do Região de Águeda.

Em Fermentelos vai ser construído um relvado sintético de última geração, a partir de junho, com inauguração prevista para 8 de agosto. Esta é uma das novidades do desporto na edição da semana do Região de Águeda.

A edição da semana do Região de Águeda está disponível nas versões e-paper e impressa.