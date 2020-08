Região de Águeda | edição n.º 1120

A edição da semana do Região de Águeda destaca a arte urbana que se estende pela cidade com mais três criações – de Millo, Dourone e AkaCorleone – e também no interior da ESTGA (com uma obra de Zooter). Estarão concluídas em agosto.

O Região de Águeda inclui esta semana um especial sobre restauração, hotelaria e similares: quatro páginas que refletem os duros desafios que o setor enfrenta. Os agentes económicos são escutados.

O elevado consumo de água, que os autarcas das freguesias considera abusivo, estão a causar problemas em Préstimo/Macieira de Alcôba e em Travassô/Ois da Ribeira. Além desta chamada à primeira página, o Região de Águeda dá conta da viagem de bicicleta que um valonguense de 60 anos fez de Valongo do Vouga a Faro, cumprindo promessa a um neto, e do centenário do músico de Águeda – Albano Batista – por esta data mais antigo vivo, com direito aos parabéns da Orquestra Típica de Águeda à porta de sua casa.

Estas e outras histórias, e a atualidade de Águeda, freguesias e desporto, nas páginas da edição da semana do Região de Águeda. Está disponível nas versões e-paper e impressa.