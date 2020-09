Região de Águeda | edição n.º 1121

A edição da semana do Região de Águeda destaca a situação no Recreio de Águeda: o anúncio de um parceiro e a troca de treinador, por imposição da nova solução encontrada.

Nesse sentido, Zé Nando (ex-Louletano) substituiu Nuno Pedro, que tinha terminado a época anterior e iniciado a preparação da atual temporada futebolística.

Está aberto o período de discussão pública para alterar os limites de freguesias entre Valongo do Vouga e Trofa e Segadães e Lamas do Vouga.

Águeda vai receber, durante nove meses, o evento “desenho como pensamento”, com a presença de grandes nomes em vários locais da cidade. A partir de setembro, haverá um ciclo de exposições, exposições coletivas e workshops.

As novas residências universitárias estão finalmente concluídas, a tempo de receberem os primeiros alunos da ESTGA no novo ano letivo.

Pelas freguesias, o Região de Águeda dá conta da detenção em flagrante de dois homens em Valongo do Vouga por cultivo de cannabis, das meloas que “nascem” no cemitério de Aguada de Baixo e que estão a atrair a curiosidade popular e dos festejos da Senhora da Saúde em Fermentelos em versão convid, cumprindo as regras da Direção Geral da Saúde.

