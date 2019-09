Região de Águeda | edição n.º 1076

A edição da semana do Região de Águeda destaca as sessões promovidas por Carla Tavares (PS) e Ana Miguel dos Santos (PSD) com vista às eleições legislativas de 6 de outubro. As duas aguedenses concorrem pelos seus partidos em nono e em primeiro lugar, respetivamente, nas listas do círculo eleitoral de Aveiro.

O Movimento cívico SOS Cértima Pateira deu passos para a sua legalização, em plenário popular ocorrido em Barrô.

O festival de humor e música “O Gesto Orelhudo” decorre em Águeda de 2 a 5 de outubro, com propostas portuguesas e estrangeiras, podendo o leitor ter informação de todos os espetáculo nesta edição desta semana do Região de Águeda.

O Região de Águeda destaca ainda a liderança do RD Águeda no Campeonato de Portugal, o investimento de 1,2 milhões de euros na Veneporte e três notícias de crime e justiça: um cofre furtado em plena sede da Junta de Freguesias de Talhadas, a detenção de um homem que furou viatura em Aguada de Cima e a pena de prisão de três anos para um homem que tentou roubar uma prostituta no IC2.

