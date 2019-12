Região de Águeda | edição n.º 1089

A edição da semana do Região de Águeda destaca os dias em que a cheia regressou à bacia hidrográfica do Vouga e aos níveis da inundação do século, que se verificara em 2001. No Rio Vouga, verificaram-se inundações onde nunca se tinham verificado, designadamente no Carvoeiro, com a população a manifestar o seu descontentamento pelas descargas da barragem de Ribeiradio.

O Região de Águeda faz o balanço desportivo do ano, destacando feitos em 24 modalidades desportivas federadas, destaca o prémio ganho pelo município de Águedacomo melhor programador municipal de desporto e ainda Rita Melo, a melhor MBA que foi premiada com estágio em Silicon Valley.

Dois casos de justiça são ainda destacados na primeira página do Região de Águeda, que dá particular atenção às freguesias do concelho de Águeda. Todas elas têm informação dedicada neste número 1089 do Região de Águeda, com destaque para os objetivos de muitas autarquias de freguesia para o ano de 2020.

A edição da semana de natal do Região de Águeda – antecipada para esta segunda-feira – está disponível nas versões e-paper e impressa.