Região de Águeda |n.º 1115

O destaque da edição do Região de Águeda desta semana é sobre a diminuição em 49,8% no número de acidentes de viação com vítimas ocorridos no município de Águeda entre 1991 e 2018. Este registo supera a diminuição verificada a nível da CIRA/Região de Aveiro (39,4%) e em Portugal continental (30,1%).

Nesse trabalho do Região de Águeda refere-se que os acidentes em Aveiro e Ovar representam 36,2% dos que ocorreram nos 11 municípios que integram a CIRA/Região de Aveiro. Outro dado indica que Águeda e Anadia foram os únicos municípios da região que contrariam a tendência de aumento da sinistralidade viária com vítimas que se verificaram entre 2014 e 2018.

O Região de Águeda destaca ainda os números do covid-19. A Direção Geral de Saúde contabiliza 88 casos positivos em Águeda, colocando-o como o 64.º município do país em número de doentes oficialmente confirmados. Entretanto, todos os 19 casos positivos envolvendo utentes e funcionários do Paraíso Social continuam a não apresentar sintomas.

Em Valongo do Vouga foi requalificado um espaço público a quem a Junta de Freguesia deu o nome “Praceta do Cidadão” e que dá início oficial a uma campanha de sensibilização ambiental.

