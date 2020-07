Região de Águeda | n.º 1116

A edição da semana do Região de Águeda destaca o encerramento do processo covid-19 no Paraíso Social de Aguada de Baixo e a atribuição de duas bolsas de investigação para o cancro infantil atribuídas em Águeda pelo Lions de Portugal, em colaboração com a Liga Portuguesa Contra o Cancro.

O Região de Águeda dedica a edição ao comércio, setor que é o primeiro em empresas e o segundo mais empregador no município de Águeda – por sua vez o terceiro município da CIRA/Região de Aveiro mais forte neste setor. A edição integra uma entrevista a Alberto Marques, ex-presidente dos três órgãos sociais da ACOAG – Associação Comercial de Águeda. Destaque ainda para a implantação das instalações artísticas como os guarda-chuvas que têm colorido as ruas do centro urbano de Águeda em cidades de França e Espanha, e também por vários países de outros continentes.

A conclusão da reconstrução de uma casa em Rio Covo, pelo Rotary Club de Águeda, é outro dos assuntos de capa do Região de Águeda. A habitante tem como rendimento uma pensão de viuvez de 175 euros mensais.

A discussão sobre o impacto económico do AgitÁgueda é um dos assuntos da última Assembleia Municipal de Águeda que o Região de Águeda desenvolve nesta edição. O aumento da agressividade e da violência, com exposição de menores à violência doméstica e potenciada pela pandemia, é uma das conclusões do relatório da CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens – de Águeda, apresentado na sessão daquele órgão autárquico.

A edição da semana do Região de Águeda está disponível nas versões e-paper e impressa.