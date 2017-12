Região de Águeda retoma rubrica para desportistas

O regresso da rubrica que junta as especialidades de nutrição, fisioterapia e psicologia do desporto ocorrerá na próxima edição do Região de Águeda. “Corpo e Mente” pretende contribuir para elevar o conhecimento dos desportistas – sejam eles praticantes ou simplesmente cidadãos atentos à prática desportiva – em áreas essenciais para uma melhor prática e uma prática de excelência.

“Corpo e mente” irá assim abranger situações direcionadas a toda a população. Além da área desportiva, irá abordar casos comuns às várias faixas etárias, fases da vida e condições clínicas. Além de artigos informativos, contará com testemunhos reais.

A rubrica contará com a colaboração de três profissionais: Daniela Ferreira (licenciada em fisioterapia pela Escola Superior de Tecnologia de Saúde do Porto, frequentando deste momento o curso de osteopatia pela Escola de Osteopatia de Madrid), Mariana Silva (mestre em psicologia do desporto e exercício, pela Escola Superior de Desporto de Rio Maior) e Micaela Morgado (pós-graduada em nutrição no desporto pela Faculdade de Ciências da Nutrição da Universidade do Porto, mestre em nutrição clínica pela Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra e doutoranda em atividade física e saúde pela Faculdade de Desporto da Universidade do Porto).

As três colaboradoras do Região de Águeda têm desenvolvido atividade em coletividades desportivas de Águeda e em espaços clínicos da região, bem como em organismos nacionais de desporto, acompanhando atletas de alta competição.

CONTRIBUIR PARA O ENTENDIMENTO E A EVOLUÇÃO DO DESPORTO

A fisioterapeuta Daniela Ferreira, no seu espaço de intervenção no Região de Águeda, pretende “esclarecer mitos e informar as pessoas em relação a temas relacionados com a saúde” e “ajudar a perceber de que forma a fisioterapia pode contribuir nas diversas condições clínicas, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida de cada um”, dando “a conhecer as várias áreas de intervenção da fisioterapia”.

A psicóloga Mariana Silva, com experiência no acompanhamento de atletas de várias modalidades, tem como objetivo levar às pessoas a compreensão do que é a intervenção da psicologia no desporto e no exercício, “e de que forma pode ajudar a otimizar o rendimento desportivo dos atletas e outros agentes desportivos”.

A nutricionista Micaela Morgado, que também já acompanhou a Federação Portuguesa de Canoagem na preparação para os Jogos Olímpicos Rio 2016, pretende “fazer chegar aos leitores, de uma forma simples, informação baseada na evidência científica e na prática clínica”.

A rubrica “Corpo e Mente” insere-se na linha editorial do Região de Águeda, que considera importante contribuir para a evolução e o entendimento da prática do desporto, para além de noticiar a atividade desportiva.

A.S.