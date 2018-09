O regresso às aulas em Águeda acontece na maior parte dos estabelecimentos de ensino no dia 14 de setembro, à exceção do Instituto Duarte de Lemos, onde as atividades letivas se iniciam já no dia 3 (segunda-feira). O RA falou com os responsáveis das escolas e agrupamentos e dá a conhecer, na edição da semana (versões e-paper e impressa), as principais novidades que marcam mais um arranque do ano letivo.

O Agrupamento de Escolas de Águeda Sul inicia as atividades letivas no dia 14 de setembro, ao 1º tempo da manhã, com a receção aos alunos dos anos iniciais de ciclo, no caso dos 5º, 7º e 10º anos (ensino regular), e a todos os alunos do 1º ciclo do ensino básico e do ensino profissional e cursos de educação e formação (CEF). No caso do ensino profissional e CEF, as atividades letivas iniciarão logo após a receção aos alunos. À exceção do ensino profissional e CEF, as atividades letivas propriamente ditas terão início no dia 17, ao 1º tempo da manhã. A escola sede, a Marques de Castilho, funcionará no limite da sua capacidade.

Na Escola Secundária Adolfo Portela (ESAP) as atividades iniciam no dia 14 de setembro, às 8h30, para os alunos do 7º e do 10º anos do ensino regular e para todos os alunos dos cursos profissionais e do curso de educação e formação. Para o 8º, 9º, 11º e 12º dos cursos regulares inicia no dia 17. Em relação ao número de alunos, Henrique Coelho, diretor da escola, fala num “ligeiro aumento”.

O Agrupamento de Escolas de Valongo do Vouga, que integra a população escolar das freguesias de Préstimo-Macieira de Alcoba, Macinhata do Vouga, Valongo do Vouga e Trofa-Segadães-Lamas do Vouga, inicia as atividades letivas no dia 17 de setembro. O diretor do agrupamento, Vítor Martins, dá nota de um aumento do número de alunos em relação ao ano anterior, contando com cerca de 870 alunos.

O novo ano letivo marcará o início de uma nova era na vida do Instituto Duarte de Lemos (IDL), pois será o primeiro ano em que a escola receberá alunos do primeiro ciclo. O IDL terá alunos do primeiro, segundo e terceiro anos, além do segundo e terceiro ciclos que marcaram a fundação da escola há mais de 20 anos.

No Agrupamento de Escolas de Águeda a receção aos alunos vai ser feita em duas fases. Haverá uma reunião com os encarregados de educação dos alunos do pré-escolar, 1º ano e 5º ano, no dia 13 de Setembro, pelas 18h, nas escolas que vão frequentar e será realizada uma outra reunião com os encarregados de educação dos alunos do 2º, 3º, 4º e 6º ano, no dia seguinte, 14 de Setembro, pelas 18h, nas escolas que vão frequentar. A receção a todos os alunos acontece no dia 17 de setembro em calendário a publicar.

