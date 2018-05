Regulamento da nova unidade de proteção civil aprovado

A Assembleia de Freguesia de Macinhata do Vouga reuniu no dia 24 de abril, tendo aprovado, por unanimidade, entre outros pontos, a prestação de contas de 2017 e o regulamento da unidade local de proteção civil de Macinhata do Vouga, que o executivo quer constituir muito em breve.

Na sessão, foi ainda apresentada, por um membro eleito do movimento JUNTOS, uma moção com vista à manutenção das bocas de incêndio existentes na freguesia. Aprovada por unanimidade, a moção realça que “as bocas de incêndio são antigas, com pouca manutenção e em alguns casos sem pressão e mal sinalizadas” e solicita “a vistoria, manutenção e sinalização adequada das mesmas, e que os resultados desta medida sejam posteriormente dados a conhecer a este órgão autárquico”.

Os membros da Assembleia questionaram ainda o executivo sobre a requalificação da Av. da República, projeto do Orçamento Participativo de 2016 e, que segundo, o autarca está em fase de aceitação de propostas para execução da obra.

(notícia completa na edição da semana – versões e-paper e impressa)