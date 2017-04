Renovado Espaço d’Orfeu é inaugurado com nova latada

“Os CantAutores” e “Tia Graça” são as novas propostas criativas da d’Orfeu, a serem apresentadas a 21 de abril e 5 de maio no Espaço d’Orfeu, alvo de uma intervenção de fundo

No próximo dia 21 de abril, a d’Orfeu assinala a inauguração da renovada latada com o regresso do concerto de tributo “Os CantAutores”, agora em quinteto. Duas semanas depois, a 5 de maio, este novo palco da cidade recebe a estreia absoluta da nova criação da casa: “Tia Graça – toda a gente devia ter uma”. Os bilhetes para 21 abril já estão à venda na d’Orfeu.

Depois de uma intervenção de fundo, que começou em dezembro de 2016 e está prestes a concluir-se, o Espaço d’Orfeu passa a contar com um renovado local para a agenda cultural de Águeda, trazendo também novas soluções para a atividade da associação cultural.

Este projeto vai voltar a percorrer o país, com Águeda (21 abril), Guarda (22 abril) e Tondela (24 abril) já na agenda.

“Tia Graça – toda a gente devia ter uma” pretende elevar “para novo patamar” a matriz músico-teatral da associação. É um espetáculo de autor, concebido e interpretado por Luís Fernandes, a par de um trio de jovens instrumentistas da nova vaga: Joana Soares (oboé), Inês Moreira Coelho (fagote) e Inês Luzio (eufónio).

“Uma homenagem às mulheres que vivem nos bastidores das vidas dos músicos, a lavar, a coser, a passar, a cozinhar, a mimar… e sempre à espera”, refere Luís Fernandes, para quem “Tia Graça” é uma valorização “dos mais discretos, retratando os temas da velhice e da solidão com humor, e “uma lição de vida em palco”.