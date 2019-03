Requalificação das margens da Pateira de Fermentelos

O executivo da Câmara Municipal de Aveiro tomou conhecimento, na reunião da última quinta-feira (dia 21), da adjudicação da empreitada de requalificação e valorização da Pateira de Fermentelos, com a criação de percursos pedonais e cicláveis, nas áreas dos municípios de Aveiro e Oliveira do Bairro.

A adjudicação foi feita à empresa Recolte Serviços e Meio Ambiente, S.A., pelo valor de 433.693,82 euros (+IVA), dos quais 107.903,02 euros (+IVA) correspondem ao troço de Aveiro, município que pagará na totalidade o troço referente ao seu território, de acordo com o acordo estabelecido com o dono da obra, a Polis Litoral Ria de Aveiro.

O percurso pedonal e ciclável vai fazer a ligação dos parques ribeirinhos de Requeixo e do Carregal. A empreitada faz parte de uma rede de percursos em volta da Pateira, tendo por objetivo a promoção da continuidade do percurso enquanto espaço pedonal e ciclável não motorizado, a ligação do percurso a caminhos agrícolas existentes, a promoção de descontinuidade da utilização motorizada (como forma de não induzir o uso por veículos e meio de proteção dos valores existentes), a promoção de espaços de estadia, de atividades lúdicas e de contemplação da paisagem, a promoção de plataformas e espaços de apoio à pesca, a criação de uma identidade de intervenção pelo reconhecimento da “imagem/produto” e pela leitura da intervenção, o ordenamento e proteção dos espaços contíguos ao percurso, a preservação e promoção dos sistemas naturais existentes e a recuperação ambiental de espaços.

Dos três municípios da Pateira de Fermentelos, apenas Águeda não está contemplado. De acordo com o presidente da Câmara de Aveiro, “infelizmente desistiu do projeto”.