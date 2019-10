Resultados eleitorais em Águeda (contagem final)

No município de Águeda, o PS foi o mais votado nas eleições legislativas deste domingo, com 8.209 votos. O PSD somou 7.754 votos e o BE 2068, assumindo-se como a terceira força política no município. O CDS/PP somou 1.252 votos e a CDU 658. Confira os resultados por freguesias, que foi sendo atualizado em tempo real.

Macinhata do Vouga – PS, 570; PSD, 446; BE, 150; CDS/PP, 76; CDU, 48; PAN, 36; Chega, 16; Livre, 10; PCTP/MRPP, 10. Brancos, 57; nulos, 26. Inscritos, 3008. Votantes, 1498.

Préstimo/Macieira de Alcoba – PS, 142; PSD, 126; BE, 45; CDS/PP, 44; CDU, 13; PAN, 5; PTP e Livre, 3; Aliança, 2. Brancos, 10; Nulos, 8. Inscritos: 793. Votantes: 408.

Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão - PSD, 318; PS, 241; BE, 59; CDS/PP, 52; PAN, 16; CDU, 11; RIR, 7; Chega, 6; Aliança, 2. Brancos, 33; Nulos, 11. Votantes: 1360. Votantes: 768.

Barrô e Aguada de Baixo - PSD, 584; PS, 507; BE, 111; CDS/PP, 73; CDU, 25; PAN, 24; Chega, 15; Aliança, 11; Iniciativa Liberal, 8; Livre, 6. Brancos, 16; Nulos, 21. Inscritos: 2985. Votantes: 1482.

Ana Miguel dos Santos eleita - Com 80 freguesias apuradas no círculo distrital de Aveiro, entre 147 (67 por apurar), a aguedense Ana Miguel dos Santos está eleita pelo PSD. À cabeça de lista social democrata junta-se Pedro Nuno Santos, primeiro da lista do PS. Neste momento (21h10) o PSD soma 42.723 votos no distrito de Aveiro e o PS 40.291 votos. Falta eleger 14 deputados pelo distrito.

Travassô e Ois da Ribeira - PS, 477; PSD, 402; CDS/PP, 105; BE, 94; PAN, 30; CDU, 23; Chega, 14; Iniciativa Liberal, 13; PCTP/MRPP e RIR, 10; Aliança e Livre, 6. Brancos, 41; Nulos, 20. Inscritos: 2015. Votantes: 1264.

Trofa, Segadães e Lamas do Vouga - PS, 860; PSD, 700; BE, 213; CDS, 139; CDU, 92; PAN, 37; Aliança, 17; Chega, 16; Livre, 16; PCTP/MRPP, 16; Iniciativa Liberal, 15; RIR, 12. Brancos, 68; Nulos, 28. Inscritos: 4086. Votantes: 2251.

Círculo eleitoral de Aveiro – Eleitos os segundos das listas do PSD (António Topa) e do PS (Cláudia Santos). Com 45 freguesias por apurar, das 147, o PSD soma 64.449 votos e o PS 65.772 votos.

Resultados totais concelho de Águeda (4 das 11 freguesias por apurar) - PS, 3962; PSD, 3448; BE, 987; CDS/PP, 612; CDU, 298; PAN, 216.

Fermentelos – PSD, 833; PS, 251; CDS/PP, 190; BE, 119; PAN, 28; CDU, 22; Iniciativa Liberal, 18; Aliança, 12; RIR, 8; Cherga, 6; PCTP/MRPP, 5. Brancos, 53; Nulos, 32. Inscritos: 2840. Votantes: 1593.

Recardães e Espinhel – PS, 1165; PSD, 872; BE, 315; CDS/PP, 123; CDU, 86; PAN, 68; Chega, 23; PCTP/MRPP, 21; RIR, 19; Aliança, 17; Livre, 15; Iniciativa Liberal, 14. Brancos, 113; Nulos, 73. Inscritos: 5374. Votantes: 2966.

Aguada de Cima - PSD, 710; PS, 586; BE, 145; CDS/PP, 71; PAN, 38; CDU, 27; Aliança, 17; RIR, 15; Iniciativa Liberal, 13; Chega, 11; Livre, 8. Brancos, 54; Nulos, 34. Inscritos: 3729. Votantes: 1758.

Valongo do Vouga - PS, 949; PSD, 591; BE, 216; CDU, 111; CDS/PP, 91; PAN, 51; Chega, 15; Iniciatiuva Liberal, 13; Livre, 12; PCTP/MRPP, 10. Brancos, 88; Nulos, 37. Votantes: 2237.

Com uma freguesia por apurar ( Águeda /Borralha ), o PS soma 5748 votos e o PSD 5582 votos no município de Águeda. O BE é, de forma confortável, a terceira força política (1467 votos), ultrapassando CDS/PP (964 votos) e a CDU (458).

Águeda e Borralha - PS, 2461; PSD, 2172; BE, 601; CDS/PP, 288; CDU, 200; PAN, 156; Iniciativa Liberal, 59; Livre, 42; RIR, 35; Aliança, 33; PCTP/MRPP, 30. Brancos, 209; Nulos, 103. Inscritos: 17178. Votantes: 6523.

Círculo eleitoral de Aveiro - Com 20 freguesias por apurar, o PSD soma 96.379 votos e o PS 95.799 votos. Elegeram, até ao momento, três deputados cada (Helga Correia do PSD e Neto Brandão do PS juntam-se aos nomes já divulgados). Moisés Ferreira (BE) também está eleito (28.115 votos). Faltam nove mandatos.