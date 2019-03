Revigrés apresenta biblioteca de objetos BIM

A Revigrés acaba de lançar os seus primeiros objetos BIM (Building Information Modelling) com a coleção Cromática, uma das coleções de revestimentos e pavimentos em grés porcelânico técnico mais completas a nível mundial

Ao apostar no desenvolvimento da Biblioteca BIM, a Revigrés torna-se na “primeira empresa portuguesa do setor de revestimentos e pavimentos cerâmicos” a associar-se a um processo que está a “revolucionar o setor da arquitetura, engenharia e construção a nível internacional, contribuindo para colocar Portugal na vanguarda da implementação desta metodologia”, ao lado de países como o Reino Unido, Noruega, Dinamarca, Finlândia, Holanda, Alemanha, Espanha, EUA e China.

Através desta solução, os arquitetos e projetistas passam a dispor, num único ficheiro, de todas as informações sobre cada referência da coleção – a sua imagem estética, certificações associadas, informações técnicas e comerciais – que utilizam na modelação de edifícios virtuais, através de ferramentas tridimensionais.

Entre as várias vantagens identificadas pelo uso do BIM encontram-se a redução de custos e de incumprimento de prazos, a modernização do processo de contratação e a projeção, conclusão e manutenção de infraestruturas e edifícios de forma mais rápida, económica e sustentável.

“Representa também um importante contributo para a resolução de questões relacionadas com eficiência energética e facilita a comunicação entre arquitetos, engenheiros, donos de obra e empresas de construção”, sublinha a empresa.

A utilização deste software permite, ainda, “gerir e coordenar de modo eficaz as diversas informações relativas a cada projeto, aumentando consideravelmente a eficácia das empresas do sector da construção e, consequentemente, a sua competitividade”.

Nesta primeira fase, a Revigrés disponibiliza na sua Biblioteca de objetos BIM as 40 cores, 10 formatos e 3 acabamentos da coleção Cromática – incluindo os formatos especiais – para além das barras, cantos e peças complementares (degraus e rodapés) que compõem a coleção. Até ao final do ano, está prevista a disponibilização de mais coleções Revigrés em objetos BIM.