Ricardo Wilson ambicioso no enduro

Lutar pelo título no campeonato nacional de enduro, na classe verdes, é o grande objetivo do aguedense Ricardo Wilson, que pretende estar ainda em provas com estatuto internacional e participar na Baja Portalegre 500

Ricardo Wilson, que competia pela Mototatas, representa este ano a AC Motos, de Vale de Cambra. “Oferecem-me a mota e a assistência técnica e sendo a custo zero é uma mais valia”, explica o piloto de enduro, de 23 anos, que compete em verdes 3 e ambiciona ser campeão nacional da geral correspondente às três categorias de verdes.

A participação numa época de enduro custa “no mínimo 10 mil euros” mas este ano “chega aos 15 mil” para Ricardo Wilson. “Além do nacional, com oito provas, vou fazer o Mundial e o Europeu em Portugal, respetivamente em Gouveia e Castelo Branco”.

