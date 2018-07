Ricardo Wilson termina nacional em terceiro

Ricardo Wilson, piloto do ACTIB, conclui o nacional de enduro em 3º lugar na classe open. A jornada dupla, que encerrou a competição, decorreu em Valpaços.



O piloto do Águeda Action Club teve uma prestação irrepreensível nesta última prova do campeonato. No sábado terminou em segundo na classe open e no domingo venceu mesmo a prova, concluindo a jornada no lugar mais alto do pódio. Com a performance demonstrada em Valpaços, Ricardo Wilson subiu alguns degraus da classificação.

O ACTIB endereçou, esta semana, felicitações a Ricardo Wilson, afirmando-se orgulhoso da sua prestação e agradecendo “toda a entrega e dedicação” e também “de quem o acompanhou sempre durante todas as provas do campeonato”.