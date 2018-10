Rio Grande assinala 25 anos da geminação com Águeda

O acordo de geminação entre as cidades de Águeda e de Rio Grande completou 25 anos este mês de setembro e a prefeitura da cidade brasileira pretende assinalar a efeméride com atividades que já se iniciaram

As duas cidades assumiram o acordo de geminação em 1993 e na última quarta-feira o prefeito de Rio Grande, Alexandre Lindenmeyer, oficializou a composição de uma comissão responsável pela elaboração da programação dos 25 anos, envolvendo representantes das secretarias locais, do Consulado Português em Rio Grande, do Centro Português e da etnia portuguesa no município.

“Mais do que celebrar os 25 anos, é importante fazer este intercâmbio social, cultural e económico”, referiu o secretário da cultura da prefeitura Ricardo Freitas, citado pela imprensa local. “Estamos apenas iniciando um projeto, essa decoração ficará nos próximos dois meses trazendo ao público uma série de atividades culturais, sempre fazendo o link com ações que remetem à cultura portuguesa e também da nossa cidade. Isso é muito importante principalmente para vincular com a etnia portuguesa”, completa.

GUARDA-CHUVAS NO SHOPPING

No Partage Shopping Rio Grande, de setembro a outubro, haverá várias apresentações artísticas e atividades de lazer; e quem passeou pelos seus corredores tem encontrado que os brasileiros designam como “a atrativa Rua das Sombrinhas Coloridas”. Trata-se de “um corredor decorado em homenagem à cidade de Águeda, conhecida mundialmente por suas sombrinhas coloridas”, lê-se no site da prefeitura daquela cidade brasileira. Os lojistas decoraram com os guarda-chuvas, com atribuição de prémios aos três melhores guarda-chuvas, e houve lugar à apresentação de estátuas vivas, intervenções e performances artísticas.

Sobre a geminação com Águeda, o prefeito de Rio Grande refere no mesmo site que “esses laços de afinidades, que são preservados apesar do tempo, devem ser valorizados para que nós possamos entender e cultivar as nossas raízes”.

