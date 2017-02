Sakthi convida população a visitar fábrica

A Sakthi Portugal convida a população a visitar a nova fábrica, a inaugurar este sábado, dia 18 de fevereiro, no parque empresarial do Casarão, em Águeda. A visita, com entrada livre, pode ser efetuada entre as 15h30 e as 20 horas.

“Venha conhecer a primeira ‘fundição branca’ da Europa” é o lema da Sakthi Portugal, para quem este é “um projeto da comunidade para a comunidade”. Os interessados podem explorar o edifício com mais de 20 mil metros quadrados, encontrar os 10 automóveis mais vendidos da Europa e equipados pela empresa e descobrir as oportunidades de recrutamento disponíveis, terminando a visita usufruindo do catering que a Sakthi preparou.

“A cerimónia vai ser aberta à comunidade porque queremos partilhar com a comunidade a inauguração de um novo espaço de uma empresa que terá pessoas também do concelho e que vão passar a viver aqui”, referiu Jorge Fesch, CEO da Sakthi Portugal, em recente entrevista ao Região de Águeda.

A empresa tem um centro de formação e investigação a funcionar em Águeda desde março de 2016. “Tem uma frente de formação (virada para o ramo automóvel, metalurgia) e tem uma frente de investigação que tem também vários parceiros e vários projetos”, referiu Jorge Fesch. “Também temos em preparação para entrar em funcionamento em setembro deste ano um mestrado em metalurgia e que contará com a colaboração das universidades de Aveiro e do Porto”, adiantou ainda o CEO da Sakthi Portugal.