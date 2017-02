Sakthi em Águeda: “Construímos este projeto em 11 meses”

Jorge Fesch, CEO da Sakthi Portugal, diz que recrutar em Águeda não tem sido fácil por falta de pessoas disponíveis para trabalhar. A nova fábrica da Sakthi, que está a ser construída no parque municipal do Casarão, vai ser inaugurada no sábado, dia 18 de fevereiro, e está, nesta primeira fase, a recrutar 136 pessoas. Em entrevista, diz ainda que a empresa vai estar de portas abertas e que pode ser visitada durante as horas de funcionamento e que Águeda não tem de temer os impactos ambientais da fundição

“Construímos todo este projeto em 11 meses”

P> A fábrica já se encontra a laborar?

R> Está em fase de teste. Construímos todo este projeto em 11 meses. Tanto quanto me dizem é uma situação particularmente singular construir e montar em 11 meses um projeto desta dimensão. Não se conhece no país, cumprindo orçamento, tendo equipa formada e tendo mercado e clientes, uma situação semelhante. O nosso primeiro mês de atividade é o mês de fevereiro.

P> Qual a capacidade instalada nesta primeira fase?

R> É de 35 mil toneladas. Por comparação com a Maia, para as pessoas puderem ter um referencial, é de 80 mil, portanto estamos a instalar nesta primeira fase cerca de metade da capacidade existente na Maia, correspondente a um volume de vendas superior a 45 milhões de euros, assim essa capacidade esteja completamente preenchida. Neste momento, temos essa capacidade preenchida a mais de 50% no arranque do projeto, o que é considerado um excelente resultado.

P> E o objetivo é…

R> O objetivo é em 2019 ter esta capacidade completamente tomada. O volume que temos sido capazes de angariar de carteira de encomendas tem sido muito significativo e, portanto, admitimos que se não tivermos no mundo eventos estranhos e acidentes que ninguém esteja à espera, sejam eles de que natureza for, a linha traçada como lhe dei a conhecer e é do conhecimento da comunidade, até 2020 está no percurso de cumprimento muito bom.

P> Quais os mercados da Sakthi?

R> Essencialmente mercados no continente europeu. Temos alguma exportação para África, especialmente para África do Sul, e temos uma exportação mais significativa para os EUA. Ao todo esta exportação para fora do continente europeu, envolvendo a Maia e mais tarde Águeda, representa cerca de 15% dos nossos 100% de exportações.

