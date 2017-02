Sakthi inaugurada

“Este investimento é um excelente exemplo que sinaliza um momento de viragem na economia do país”, referiu o primeiro-ministro, no sábado, durante a inauguração da Sakthi Portugal SP21, no parque empresarial do Casarão. António Costa elogiou a obra e mostrou-se otimista com os dados económicos mas não deu grandes esperanças quanto à reclamação habitual: melhoria das acessibilidades

O dia de sábado foi “o início de uma nova era” para Águeda. O presidente da Câmara, Gil Nadais, referiu que o empreendimento da Sakthi marca a captação de investimento exterior ao concelho. “Conseguimos dar condições, mais do que condições foi a capacidade que fomos demostrando ao longo do processo”, referiu o autarca, para quem este investimento vem dar “riqueza” à comunidade local, permitindo “desenvolver a nossa terra”.

Gil Nadais elogiou a qualidade das instalações – “não são mais caras mas dão um aspeto totalmente diferente” – e a qualidade de gestão da Sakthi Portugal, refletida “nos resultados e nas metodologias que utilizam”. “Muitas das práticas hoje adotadas na câmara foram inspiradas na Sakthi da Maia”, a unidade da Sakthi Portugal já existente.

SONHO E PAIXÃO

Os trabalhadores da Maia estiveram presentes na inauguração. “Estão aqui hoje no papel de mãe ou pai a receber um filho, no final do dia seremos um todo”, referiu Jorge Fesch, CEO da Sakthi Portugal, que resumiu o momento utilizando duas palavras: sonho e paixão.

(reportagem completa na edição da semana – versões e-paper e impressa)