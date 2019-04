Santa Casa: Painéis solares permitirão “poupança de 20 mil euros”

A Santa Casa da Misericórdia de Águeda assinou um contrato com a SunEnergy que, segundo a empresa, vai permitir à instituição “poupar mais de 20 mil euros por ano”

O acordo prevê a instalação de 368 painéis solares no edifício da Santa Casa da Misericórdia em Águeda e na Casa de Repouso Dr. António Breda e Lea Breda, em Barrô.

“A decisão de avançar para este investimento, para o qual contamos com o apoio da Câmara Municipal de Águeda, vai fazer da Santa Casa da Misericórdia de Águeda uma instituição energeticamente mais autónoma e mais amiga do ambiente”, refere Mota Rodrigues, provedor da instituição, salientando que “a poupança de mais de 20 mil euros por ano que iremos conseguir com este investimento, será ainda mais importante para podermos prestar um serviço cada vez melhor às largas centenas de pessoas que dependem do nosso trabalho no dia-a-dia”.

Já Rui Oliveira, da SunEnergy, explica que “este projeto com 114kW de potência, permitirá à instituição uma significativa redução da sua fatura energética, bem como, ao nível ambiental, uma redução significativa das emissões de CO2”. “O projeto vai permitir evitar a emissão de 80 toneladas de CO2 por ano”, acrescenta.

Raul Santos, diretor-geral da SunEnergy, por sua vez, dá nota de “uma procura crescente por parte das IPSS´s”, sublinhando que este tipo de investimentos “tem rentabilidades superiores a 20/25 por cento ao ano, não considerando eventuais apoios do Portugal 2020, o que permite canalizar as poupanças obtidas para a melhoria do serviço prestado por estas instituições tão importantes da economia social”.