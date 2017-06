Sarau cultural encerra ano letivo do IDL

O Instituto Duarte de Lemos (IDL) realizou, na sexta-feira, o sarau cultural de encerramento de mais um ano letivo. Ao longo da noite passaram pelo “palco” cerca de 200 alunos e ex-alunos, que se exibiram em atividades ligadas ao desporto, música, dança e teatro

Ainda no âmbito do curso de Mandarim, ministrado na escola fruto da parceria com o Instituto Confúcio da Universidade de Aveiro (apresentação de trabalhos desenvolvido nas aulas e uma demonstração de Artes Marciais Chinesas), foram promovidas atividades.

A segunda parte da noite foi dedicada inteiramente ao sarau de ginástica “emoções que dão vida”. Esta atividade contou com a participação de 157 alunos em exibições de solo de ginástica, ginástica de aparelhos, ginástica de aparelhos e ginástica acrobática.

Houve oportunidade para umas breves palavras da direção pedagógica do IDL e do vice-presidente da Câmara de Águeda, Jorge Almeida, destacando a ação educativa da escola ao longo dos 20 de existência. Ficou igualmente bem clara uma mensagem de confiança no futuro do IDL e no papel que continuará a desempenhar na comunidade.