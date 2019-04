Secretária de Estado destaca “bom exemplo” em Águeda

“Este é um excelente exemplo a divulgar”, disse a secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes, referindo-se à residência autónoma de Os Pioneiros que acolhe pessoas com deficiência e à empresa Ramalhos, que integrou dois dos seus residentes nos seus quadros

“É um bom exemplo de como se pode promover a inclusão com um conjunto de respostas associadas, evitando, por um lado, as respostas institucionalizadoras fechadas, promovendo a vida autónoma das pessoas com deficiência e, por outro, dando-lhes a possibilidade de terem uma colocação”, disse a secretária de Estado em declarações ao Região de Águeda, no final da visita, sublinhando que “sem trabalho estas pessoas, por muito apoio que tenham, nunca se poderão considerar verdadeiramente independentes”.

Ana Sofia Antunes fez questão ainda de elogiar a Ramalhos, por estar “na linha da frente” na promoção da inclusão.

Para a secretária de Estado, a primeira pessoa cega a ocupar um cargo governativo em Portugal, “é fundamental divulgar e dar a conhecer estes exemplos”, numa altura em que a nova lei das cotas está a causar impressão em alguns agentes, nomeadamente em algumas empresas privadas”. “É importante dar a conhecer aqueles exemplos que já existem e que funcionam bem e para descomplexizar e mostrar que é possível e que não vale a pena ficar toda a gente assustada porque de repente vão ter de integrar na sua empresa pessoas com deficiência”, concluiu.

A secretária de Estado visitou primeiro as instalações de Os Pioneiros, na Mourisca do Vouga, seguindo depois para a Aguieira (Valongo do Vouga) para conhecer a residência autónoma e, por fim, esteve na Ramalhos.

A acompanhar a secretária de Estado esteve o diretor da Segurança Social, Fernando Mendonça, o presidente da câmara de Águeda, Jorge Almeida, o presidente da Junta de Freguesia de Valongo do Vouga, Filipe Falcão, entre outros.

ISABEL GOMES MOREIRA

