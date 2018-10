Segimprima está no mercado há 10 anos

A Segimprima, empresa na área da informática e da impressão, completa 10 anos de existência, procurando estar no mercado praticando preços baixos, assegurando qualidade dos produtos e desenvolvendo um serviço personalizado

Informática e consumíveis são os produtos mais vendidos pela Segimprima, que está a completar 10 anos de mercado. Com sede e armazém em Pessegueiro do Vouga e duas lojas em Águeda – ruas Eng. José Bastos Xavier e Comandante Pinho e Freitas, abertas das 9 às 18h30 de segunda a sexta-feira e das 10 às 13 aos sábados – a empresa apresenta uma extensa variedade de produtos e serviços, também a partir do seu site e das redes sociais.

A “grande proximidade” com os clientes é uma das grandes apostas da Segimprima. “Fazemos um acompanhamento personalizado junto de cada cliente, levamos encomendas a cada cliente e temos técnicos e comerciais a visitar os clientes todos os dias, fazendo o máximo e o melhor possível para apresentar os melhores preços com a melhor rapidez”, refere a empresa, com uma dezena de colaboradores.

CRESCER E ESTAR CADA VEZ MAIS PERTO DOS CLIENTES

“Temos feito e elaborado um contrato de assistência e de manutenção de impressoras e equipamentos com os clientes, de maneira a trabalharmos mais perto e melhor com todos eles”, salienta Pedro Figueiredo, gerente da Segimprima. “A vasta oferta de produtos que procuramos ter possibilita satisfazer as necessidades próprias de cada cliente”.

O mercado está cada vez mais competitivo mas, ao longo destes 10 anos, a Segimprima procura “oferecer sempre os melhores preços do mercado, juntamente com um serviço personalizado e profissional, e sem colocar em causa a qualidade desse serviço”.

Segundo o gerente, “neste momento” a Segimprima vai apostar também em eletrodomésticos. “Nesta área de negócio, já vendemos e comercializámos nos últimos anos mais para exportação; contudo, neste momento vamos apostar também aqui em Águeda”.

A Segimprima continua a apostar no seu crescimento. “Crescer e estar cada vez mais perto dos nossos clientes”, enfatiza Pedro Figueiredo, prosseguindo: “fortalecendo uma relação comercial e tendo cada vez mais os melhores produtos e serviços aos melhores preços/qualidade do mercado”. A Segimprioma vai ter assim um novo showroom ainda este ano.